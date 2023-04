Campionato | le designazioni arbitrali della 25ª giornata

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Foto da pagina Facebook FC Lumezzane Women La Serie C scende in campo, domenica 22 aprile, per disputare la 25ªdelnazionale con calcio di inizio alle ore 15.30. Apre il turno alle ore 11 il match Res Women-Nuova Cosenza. LeGirone A: Pinerolo-Lucchese (Pelaia di Pavia), Pavia-Vittuone (Nuckchedy di Caltanissetta), Angelo Baiardo-Fiamma Monza (Nencioli di Prato), Ivrea-Freedom (Nuzzo di Seregno) Riposa: Azalee Solbiatese Girone B: Lumezzane-Orvieto (Scicolone di San Donà di Piave), Padova-Lebowski (Daddato di Barletta), Sambenedettese-Vicenza (Moretti di Cesena), Villorba-Bologna (Passarotti di Mantova), Venezia 1985-Triestina (Ferruzzi di Albano Laziale) Girone C: Salernitana-Trastevere (Spedale di Palermo), Res Women-Nuova Cosenza (Vazzano di Catania), Cantera Adriatica ...