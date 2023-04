Camera boccia il Def | corsa contro il tempo per rivotarlo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo sei mesi la coalizione che sostiene il governo va sotto in Parlamento per la prima volta. Sono mancati 6 voti al centrodestra alla, dove è stata così respinta la risoluzione di maggioranza...

Fratoianni (Verdi - Si): "E' plausibile che debbano riscrivere il Def". Bonafè (Pd): "Siamo governati da una banda di dilettanti allo ...Bilancio, lala risoluzione di maggioranza... ha detto il capogruppo Francesco, stigmatizzando uno strappo senza precedenti. Senza accordo, però, non si è potuto procedere a una sorta di nomina a pacchetto di tutti (6 dallae 6 ...

La Camera boccia lo scostamento di bilancio Agenzia ANSA

Ci sono due precedenti con incidenti parlamentari riguardanti i conti pubblici, in entrambe i casi con governi del centrodestra a guida Berlusconi, nel 2004 e nel 2011: quest’ultimo episodio portò all ...L'Aula della Camera italiana ha respinto la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è stato bocciato co ...