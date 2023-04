(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo dieci anni di collaborazione,ha detto addio allaper passare alla Warner Music. Sui motivi della "separazione", però, il rapper non ha dato spiegazioni

"Cambio etichetta discografica". Fedez in crisi anche con la Sony ilGiornale.it

Dopo dieci anni di collaborazione, Fedez ha detto addio alla Sony per passare alla Warner Music. Sui motivi della "separazione", però, il rapper non ha dato spiegazioni ...La novità è stata annunciata su Instagram dal rapper, che in una serie di storie ha anche ringraziato il presidente di Sony Andrea Rosi. Poi ha scritto: “Un nuovo inizio”. Nessun dettaglio sui motivi ...