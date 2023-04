Calendario Mondiali boxe 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Idimaschile andranno in scena sul ring della HUMO Arena di Tashkent (Uzbekistan) dal 1° al 14 maggio. L’Italia vuole essere protagonista in questa rassegna iridata e sei azzurri sperano di farsi largo nei tabelloni di un evento che prevede la presenza di ben 640 pugili provenienti da 104 Nazioni. La punta di diamante del Bel Paese sarà indubbiamente Aziz Abbes Mouhiidine, vice campione del mondo in carica tra i pesi massimi (92 kg) e desideroso di scalare un ulteriore gradino dopo il secondo posto di due anni fa. Salvatore Cavallaro vuole dire la sua tra i 75 kg. Il nostro peso medio conquistò la medaglia di bronzo nel 2021 e ha tutte le carte in regola per essere ancora della partita. A completare la rosa saranno Michele Baldassi (bronzo europeo tra i 57 kg), Alessio Camiolo (51 kg), Francesco Iozia (60 kg) e ...