Caldo record per aprile in Spagna | allerta del governo

(Di giovedì 27 aprile 2023) È in corso inun episodio dianomalo per questo periodo dell'anno, con diversidi temperatura adbattuti nelle ultime ore: una situazione che ha portato ila ...

È in corso in Spagna un episodio dianomalo per questo periodo dell'anno, con diversidi temperatura ad aprile battuti nelle ultime ore: una situazione che ha portato il governo a emettere una serie di raccomandazioni alla ...In Spagna il governo e le autorità regionali corrono ai ripari per provare a rimediare all'ondata diche sta investendo il Paese e che aumenterà nei prossimi mesi. Il ministero della Salute di Madrid, infatti, ha già proposto alle Regioni di anticipare al 15 maggio l'applicazione del ...Nel frattempo, ilci prova e porterà tra oggi e sabato temperature oltre i 30°C in Italia. ... Nella regione di Siviglia sono attesi picchi di 38°C all'ombra, ad Aprile, oltre ogni...

È in corso in Spagna un episodio di caldo anomalo per questo periodo dell'anno, con diversi record di temperatura ad aprile battuti nelle ultime ore: una situazione che ha portato il governo a emetter ...Adnkronos Questa settimana temperature record in Spagna La Spagna si sta preparando a raggiungere i 40°C settimana prossima, temperature da record per il mese di aprile. E’ quanto ha dichiarato l’agen ...