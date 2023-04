Caldaie a gas | l’Ue impone lo stop a partire dal 2029 Si prospetta un’altra mazzata per le famiglie

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 aprile 2023)allea gas dal. E’ l’ipotesi contenuta nella bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign) che sarà discussa oggi durante un consultation forum della Commissione europea. Dall’Europa quindi sta per giungeresulle. Come scrive la Stampa, infatti, “questo passo significherebbe dopo il, non poter più acquistarea gas e quindi la necessità, in un futuro non troppo lontano, anche di interventi sugli immobili. Se la norma dovesse passare così come annunciata, le nuove installazioni dovranno avvenire solo con apparecchi elettrici e la spesa sarà enorme. Servirà passare alle pompe di calore, che oggi costano quasi 6 volte di più dellein uso. ...