Calciomercato Milan – Walker e Keita | doppio colpo dalla Premier

Chi presto potrebbe imitarlo, stando all'edizione odierna del Secolo XIX , sono Stefano Sturaro eBadelj , ambedue prossimi alla scadenza contrattuale. La volontà del club ma anche dei ...Commenta per primo Ilsta valutando seriamente il profilo di Marko Arnautovic per rinforzare il proprio attacco. L'ingaggio dell'austriaco è ampiamente alla portata e per strapparlo al club emiliano basterebbero 5 ...Commenta per primo Aster Vranckx e un futuro che può essere lontano dal. Il centrocampista belga non ha convinto Stefano Pioli e, con ogni probabilità, non sarà riscattato dal Wolfsburg la prossima estate.

Prima la Champions, poi il mercato. Da Morata a Baldanzi: le idee del Milan per l'estate La Gazzetta dello Sport

Romelu Lukaku fa gestire la propria immagine da un'agenzia che da diversi anni collabora da vicino con il Milan: come l'ha presa l'InterDa quando è arrivato Theo Hernandez in rossonero, il Milan cerca sempre di trovare il calciatore ideale che possa fargli da vice. Fodè Ballo-Tourè non è riuscito in due stagioni ad affermarsi come ...