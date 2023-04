Calciomercato Juve | occhi sul nuovo crack argentino

(Di giovedì 27 aprile 2023) Laè pronta a volare in Argentina per seguire da vicino Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004 in forza al Boca Juniors. Sul...

... giovedì 27 aprile 2023La rassegna stampa di.it vi offre i titoli principali sulle ... 'spenta, Inzaghi va in finale', aggiunge. 'Signora in crisi. E con Max futuro al buio', si legge ...4 Leonardo Bonucci , a Mediaset , ha parlato così dopo Inter -. SCONFITTA CHE FA MALE - 'Assolutamente sì, quando si gioca Inter -perdere queste partite e la possibilità di giocare una finale fa sempre male'. RISULTATO STRANO - 'In questa partita abbiamo iniziano un po' col freno a mano, abbiamo preso un gol evitabile e da ...4 Tra i migliori in assoluto della stagione dellac'è sicuramente il difensore brasiliano. Ecco perché la scelta di lasciarlo in panchina ha del clamoroso. Allegri spiega a Mediaset: 'Ha giocato tutte le partite, era diffidato. Bonucci stava ...

Calciomercato Juve: dopo Bremer nuovo scontro con l’Inter per un altro difensore Juventus News 24

Ci sarà l’Inter all’Olimpico di Roma il 24 maggio per la finale di Coppa Italia e ci sarà sempre l’Inter, nel gennaio 2024, in Arabia Saudita per la ...In questi mesi si è parlato molto del futuro del tecnico livornese, che è legato alla Juventus da un accordo lungo. Nonostante questo si è ipotizzato un cambio in panchina in estate, con Antonio Conte ...