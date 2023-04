Calcio | Uva | ' in Europa i club hanno gli stadi di proprietà'

... spiega ancora, anche alla luce della candidatura dell'Italia a Euro 2032. "Investire sugli stadi, così come sui giovani e sulfemminile, è un investimento che produce benessere per tutta ...... e se questa possa influire,ribatte: 'Non c'e' bisogno di una candidatura per costruire nuovi impianti'. 'Bisogna investire sugli stadi, i giovani, ilfemminile. Oggi - ribadisce - gli ...Michele, dirigente dell'UEFA, ha parlato delitaliano e delle cinque squadre impegnate nelle semifinali Michele, dirigente dell'UEFA, ha parlato delitaliano e delle cinque squadre ...

Uva: «Il futuro per il calcio è il salary cap» Calcio e Finanza

"C'e' bisogno di una generazione di impianti, noi ci siamo fermati agli anni '90, costruendo impianti di per se' gia' obsoleti, ...Michele Uva, direttore Social & environmental sustainability dell'Uefa, spiega che "in Europa la tendenza è che tutti i club abbiano stadi di proprietà. A Londra, ad esempio, ci sono 7 stadi nuovi e m ...