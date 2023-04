Il Monza di, ormai centrato l'obiettivo salvezza, punta ai piani alti della classifica come testimoniano le due vittorie nelle ultime due giornate. Fuori casa poi i brianzoli hanno perso ..."C'è una forte sintonia fra attacco e difesa, si può ancora crescere", afferma, che soffermandosi su Dany Mota aggiunge: "E' un grande giocatore , che non sa la sua effettiva potenzialità, ...Ha deciso che con la panchina è finita, "allenerà" soltanto i nipotini, ma il suo sguardo sulè ancora attento. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...

Calcio: Palladino 'Salvezza nostro scudetto. Futuro A fine stagione' Tiscali

La salvezza come scudetto, il posizionamento nella parte sinistra della classifica e il miraggio ottavo posto come 'Champions League'. "Un'analogia ...'La solidarietà e l'amicizia che si sono create nel gruppo sono fra i punti di forza della nostra squadra' MONZA (ITALPRESS) - 'Andiamo a La ...