Calcio in tv oggi giovedì 27 aprile | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)calcistico molto interessante, anche senza Europa League e Conference League, quello diche vedrà scendere in campo Liga, Coppae Premier League con sfide davvero importanti. Alle 19.30 è la volta di duedi Liga. Valencia-Valladolid è una sfida salvezza quasi da ultima speranza per la squadra di Peter Lim, che si trova in questa situazione mentre tutto era iniziato in estate con altre prospettive. Alla stessa ora poi, Villareal-Espanyol, con il Sottomarino giallo in caccia dell’Europa e l’Espanyol invece al penultimo posto in classifica, che affronta una partita da ultima spiaggia. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora A sera poi duedi Premier League: Everton-Newcastle, dove si sfidano ...