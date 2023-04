Calcio | il Napoli diventa un presepe | tutta la squadra con Maradona angelo custode in un’unica scultura

(Di giovedì 27 aprile 2023) Unain terracotta raffigurante l’interadelinsieme all’allenatore Luciano Spalletti e, nella veste didella, il “capitano eterno” Diego Armando. E’ la creazione del maestro artigiano presepiale Christian Carpi della Bottega Carpi di via San Gregorio Armeno, strada dei presepi nel cuore del centro antico di, che ha voluto così omaggiare lache si appresta a conquistare il terzo scudetto della storia del club azzurro. Ci sono voluti oltre 20 giorni di lavoro a tempo pieno per realizzare la complessa opera, costituita da un unico blocco di terracotta scolpito e lavorato fino a rappresentare gli 11 calciatori titolari del, ritratti come se ...

Il club lombardo, tuttavia, non va sottovalutato: ne sanno qualcosa ile la Roma , eliminate rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale proprio da i grigiorossi.Lo scudetto darà prestigio e gioie impagabili per club, squadra e tifosi. Ma se è vero che ci saranno maggiori entrate, è altrettanto vero che si porranno problemi di maggiori spese e soprattutto ...Perché so come le persone vivono il, so bene cosa è ilper i suoi tifosi. Ogni volta che incrociavo i tifosi dicevano: dobbiamo vincere lo scudetto. È un sogno che si realizza per tutti"...

Napoli, Guardia di Finanza in azione: cosa è successo Corriere dello Sport

(Adnkronos) - Una scultura in terracotta raffigurante l'intera squadra del Napoli insieme all'allenatore Luciano Spalletti e, nella veste di angelo custode della squadra, il "capitano eterno" Diego Ar ...Il tecnico della Juventus nel tunnel che porta agli spogliatoi è stato furioso nei confronti dei dirigenti dell’Inter, poi Allegri ha ...