Calcio | Getafe | esonerato Quique Sanchez Flores

UFFICIALE: Sconfitta fatale contro l'Almeria per Quique Sanchez Flores. Il Getafe lo ha esonerato TUTTO mercato WEB

Fatale la sconfitta interna con l'Almeria, la squadra è quart'ultima MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Salta l'ennesima panchina nella Liga ...La sconfitta casalinga contro l'Almeria è costata la panchina a Quique Sanchez Flores. Il Getafe ha annunciato infatti di aver esonerato ...