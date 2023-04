(Di giovedì 27 aprile 2023) Un contratto stagionale in uno dei chioschi della spiaggia del Poetto, e un tirocinio in un bar di via Dante.queste le due proposte di– entrambe a– arrivate a Martina Floris dopo la sua denuncia. La 21enne, infatti, nelle scorse ore aveva fatto sapere di essere stata rifiutata dopo essersi candidata per lavorare in un locale del capoluogo sardo «». «Questi episodi per me nonnuovi – aveva raccontato all’Ansa dopo il post su Facebook con cui aveva rotto il silenzio –cose che ho già vissuto evissuto anche le mie amiche. Continueranno a capitare fino a quando la società non cambierà». Ora, la giovane gioisce: «Dopo la mia denuncia sui social e gli articoli di stampa ...

Era statadal lavoro in un locale del centro diperché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di, sono arrivate ...Un contratto stagionale in uno dei chioschi della spiaggia del Poetto, e un tirocinio in un bar di via Dante. Sono queste le due proposte di lavoro - entrambe a- arrivate a Martina Floris dopo la sua denuncia. La 21enne, infatti, nelle scorse ore aveva fatto sapere di essere stata rifiutata dopo essersi candidata per lavorare in un locale del ...commenta Era statadal lavoro in un locale del centro diperché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris , 21 anni di, sono ...

Cagliari, scartata dal lavoro si sfoga: «Non mi hanno presa perché sono transgender». E riceve due offerte Open

Era stata scartata dal lavoro perché transgender. Ma pochi giorni dopo l’amarezza si è trasformata in vittoria: Martina Floris ha trovato un nuovo impiego. Dopo l’episodio discriminatorio, sono arriva ...Lieto fine nella vicenda di discriminazione di cui era stata vittima la 21enne Martina Floris. "Ho ricevuto solidarietà da tante persone, il problema lavorativo è solo la punta dell'iceberg" ...