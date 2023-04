Cagliari | scartata al lavoro perché trans | dopo la denuncia social il lieto fine - Arrivano due contratti

commenta Era statadal lavoro in un locale del centro diperché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris , 21 anni di, sono ...Era statadal lavoro in un locale del centro diperché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di, sono arrivate ...Due lavori in pochi giorni, entrambi nel settore della ristorazione. Martina Floris, la 21enne che ha raccontato pubblicamente di essere statacome cameriera in un locale solo perchè trans, ha trovato nella stessa città dove ha vissuto una forte delusione due occupazioni: 'Barista in un chiosco del Poetto e da giugno inizierò un ...

Cagliari, scartata dal lavoro perché transgender: Martina Floris ha trovato lavoro L'Unione Sarda.it

Lieto fine nella vicenda di discriminazione di cui era stata vittima la 21enne Martina Floris. "Ho ricevuto solidarietà da tante persone, il problema lavorativo è solo la punta dell'iceberg" ...CAGLIARI. Era stata scartata dal lavoro in un locale del centro di Cagliari perché transgender e aveva denunciato sui social l'episodio di discriminazione. Ma adesso per Martina Floris, 21 anni di Cag ...