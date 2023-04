Caccavo Douglas Italia | ' employer branding centrale | capire nuove leve attrattive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos/Lab) - "Negli ultimi anni il settore in cui operiamo, il retail, ha dovuto fronteggiare un incremento di competitività e un cambiamento dei consumi, con la crescita dell'e-commerce. E di conseguenza anche il retail ha dovuto affrontare tematiche diche prima non erano sentite. Oggi, visti i sacrifici che il settore comporta con ad esempio il lavoro previsto anche in giorni festivi, è diventato ancora più critico reclutare personale nonostante un contesto interessante in cui la crescita è garantita. Abbiamo dovuto rimboccarci le maniche eledi attrazione dellegenerazioni ecome mantenere le persone all'interno dell'azienda". Lo ha detto Francesco ...