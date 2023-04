Buchanan in Serie A | Arnautovic cambia maglia e lo scambio con Berardi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le squadre diA continuano a muoversi sul fronte calciomercato, le dirigenze del massimo campionato italiano sono in contatto per anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Il campionato italiano è entrato nella fase finale, il Napoli è pronto a festeggiare la storica vittoria del terzo scudetto della sua storia. Poi è bagarre per gli altri tre posti validi per la qualificazione in Champions League. Sono sei le squadre in corsa: Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma e Atalanta. La squadra più in difficoltà sembra quella di Allegri, reduce da tre sconfitte consecutive inA e dall’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Ancora aperta la corsa retrocessione con Hellas Verona, Spezia e Lecce candidate a giocarsi l’ultimo posto (Cremonese e Sampdoria sono molto indietro). Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaLe ultime ...