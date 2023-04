Bruno Arpaia e le parole dimenticate

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Caro, ho letto il tuo romanzo, “Ma tu chi sei”, sulla vita di tua madre e la tua morte, per così dire. Voglio raccontarti un episodio radiofonico dell’altra notte – quando non vado per il mondo vivo di vita riflessa, eminentemente radiofonica. Era la registrazione di un convegno di non so quale ente preposto ai trasporti, che si prospettava lungo e mortalmente noioso, quello che ci vuole per addormentarsi. Passata la premessa, che in Italia il trasporto merci continua a servirsi in larghissima e insensata prevalenza del trasporto su strada, il cuore della discussione stava nella cortesia dei rispettivi rappresentanti della gomma e del ferro, che si garantivano collaborazione fruttuosa e sincera, e così sia. Ma, a far brillare l’affare di una luce imprevista, il diavolo ci aveva messo lo zampino: il convegno si svolgeva nel giorno in cui un ...