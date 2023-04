Bruce Willis e Demi Moore danno il benvenuto alla loro prima nipotina | Louetta Isley | “Pura magia”

(Di giovedì 27 aprile 2023)sono ufficialmente nonni! La figlia maggiore dell’ex coppia, Rumer, ha datoluce una bambina la scorsa settimana. Lei e il fidanzato Derek Richard Thomas hanno fatto l’annuncio martedì. “Sei”, hanno scritto i nuovi genitori nella didascalia sotto una foto dellaneonata, che hanno chiamatoThomas. “Nata a casa martedì 18 aprile”, hanno scritto, “Sei più di quanto avessimo mai sognato”. View this post on Instagram A post shared by Rumer Glenn(@rumer) LEGGI DI PIÙ:riceve ...

Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni, la figlia Rumer ha partorito una bimba TGCOM

Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni. La figlia Rumer, 34 anni, ha partorito una bimba. La piccola Louetta Isley Thomas Willis è nata la scorsa settimana, ma la neomamma lo ha annunciato sol ...