Brasile – Bolsonaro tenta il ritorno alla presidenza Intervista

(Di giovedì 27 aprile 2023) esclusiva per l’Italia all’ex presidente – Jair, l’ex presidente di origine italiana, si prepara di nuovo ad entrare in campo puntando ancoradelto, in esclusiva, dall’ex parlamentare italiano avv. Luis Roberto Lorenzato,rende noti nel video i programmi che si accinge a svolgere per riacciuffare la sua antecedente posizione di vertice nella nazione sudamericana. Il suo ex rivale, l’attuale presidente delLuiz Inácio da Silva Lula versa, a quanto pare, in grandi difficoltà, accusato ancora degli stessi reati per cui era stato posto in prigione negli anni precedenti. A quanto viene riportato da politica e media carioca e internazionali, i partiti incontano, ove venisse superato il ...

Per due ore e mezza, dalle 8.45 alle 11.20, Jairdepone negli uffici della Polizia Federale e fornisce la sua versione dei fatti che gli vengono contestati. Abbonati per leggere anche Leggi ...Lo hanno riferito oggi i suoi legali in un punto stampa tenuto fuori dalla sede della Polizia federale di Brasilia dovestato sentito nel quadro dell'inchiesta sul suo presunto ruolo come ...L'ex presidente del, Jair, avrebbe condiviso 'per errore' il video in cui, nei giorni successivi all'assalto alle istituzioni dell'8 gennaio, si divulgava un video che metteva in dubbio l'attendibilità ...

Brasile: Bolsonaro domani depone sugli attacchi dell'8 gennaio Agenzia ANSA

"Stavo male, ero sotto l'effetto dei farmaci che prendevo in quel momento. Non sapevo cosa contenesse quel video, volevo conservarlo per vederlo dopo; ma poi è stato pubblicato e so che è stato subito ...Il controverso conduttore, diventato il megafono della disinformazione e dei regimi autoritari di tutto il mondo, non lavorerà più per l'emittente conservatrice americana ...