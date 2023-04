Boxe | come sta Daniele Scardina? Dimesso dall’ospedale | gli aggiornamenti

(Di giovedì 27 aprile 2023) A distanza di due mesi da quel 28 febbraio in cui un’emorragia cerebrale ha costrettoad esser trasportato in ospedale d’urgenza, il pugile italiano è definitivamente fuori dalla terapia intensiva e può ora finalmente tornare a sorridere.si legge dal suo profilo Instagram, il classe 1992 ha infatti potuto lasciare l’ospedale Humanitas di Rozzano e ora continuerà il percorso di cura in una struttura riabilitativa in provincia di Lecco. “Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi. In questo momentoè sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie”. Questo il messaggio apparso sul profilo social di ...

A distanza di due mesi da quel 28 febbraio in cui un'emorragia cerebrale ha costretto Daniele Scardina ad esser trasportato in ospedale d'urgenza, il pugile italiano può finalmente tornare a sorridere ...