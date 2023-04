Boulaye Dia | l' agente | Contro il Napoli sarà una bella sfida Futuro? Non abbiamo notizie

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Frederic Guerra,diDia, attaccante della Salernitana, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di segfuito le sue parole: “Dia può fare diversi ruoli, solo il portiere non può fare!unala prossima col, un derby, ma perla cosa importante è giocare, soprattuttosquadre forti come il. Nonfacile, ma darà il massimo. Ildi? Non possiamo ancora dirlo perché non lo sappiamo. La Salernitana ha la possibilità di riscattarlo, ma non mi hanno ancora fatto sapere che intenzione hanno. Ora sono a Torino, sto venendo aper vedere la partita e ...