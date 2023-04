Borussia Dortmund | ufficiale il rinnovo di Reus fino al 30 giugno 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Iled il suo capitano ancora insieme: Marcoha prolungato ufficialmente il suo contrattoal 30. Un anno in più di accordo prima, con la scadenza rimandata da questo al prossimo anno. Così il tedesco ai canalidel club: “Sono contento di aver prolungato il mio contratto per un altro anno, perché ho sempre detto che preferirei giocare al BVB e in nessun altro club nella mia carriera. Come squadra, come tutti i nostri tifosi, abbiamo in mente un grande obiettivo su cui siamo tutti concentrati: vogliamo essere campioni di Germania. Abbiamo bisogno che ogni singolo giocatore dello faccia”. SportFace.