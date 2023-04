Borussia Dortmund | Reus | «Ho ancora voglia di fare del mio meglio per il club»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le parole di Marcodopo il rinnovo con il: «Qui metà della mia vita, vogliosegnare per i migliori tifosi del mondo» Marcoha commentato ai canali ufficiali delil suo rinnovo con i Schwarzgelben. Di seguito le sue parole. pic.twitter.com/mt0BqWVPUj—(@BVB) April 27, 2023 «Hotantadidel mioper ildove ho trascorso più della metà della mia vita. Per me non c’èniente diche segnare gol davanti ai migliori tifosi del mondo e nello stadio più bello del mondo e festeggiare insieme le vittorie».

Sul classe 1999 è forte l'interesse anche di club di Premier League e Bundesliga: Bayer Leverkusen esono pronte a presentare un'offerta per il 24enne canadese. Abbonati per leggere ...Iled il suo capitano ancora insieme: Marco Reus ha prolungato ufficialmente il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Un anno in più di accordo prima, con la scadenza rimandata da ...Ilha annunciato di aver rinnovato ufficialmente il contratto di Marco Reus, capitano dei gialloneri Di seguito il comunicato ufficiale delsu Marco Reus. COMUNICATO - ...

BORUSSIA DORTMUND, REUS RINNOVA - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel podcast Beyond The Pitch, Harry Redknapp, ex allenatore di Jude Bellingham, ha dichiarato: "Una fonte molto, molto vicina al giocatore del ...La storia d'amore tra il Borussia Dortmund e Marco Reus va avanti ancora. Il club giallonero ha annunciato il rinnovo del giocatore fino al 2024. La ...