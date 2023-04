Borse europee caute | Pil Usa sotto le attese A Piazza Affari in luce Unicredit

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nei primi tre mesi del 2023, Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è salito dell'1,1%, facendo peggio delle previsioni..Spread in rialzo a 189 punti, euro sopra 1,10 dollari e petrolio in leggera risalita

Spread in rialzo a 189 punti, euro sopra 1,10 dollari e petrolio in leggera risalita (Il Sole 24 Ore Radiocor) -in cerca di direzione superata la metà giornata, nel giorno della ...in saliscendi a partire da Milano (Ftse Mib - 0,19% a 27.050 punti) in attesa del Pil Usa. Francoforte e Londra viaggiano a cavallo della parità mentre Parigi tiene un +0,2%. A Piazza ...Poco mossa la borsa di Milano, così come le altredi Eurolandia , con gli investitori che si trovano a valutare numerose trimestrali di società con sede nel Vecchio Continente, nell'ambito di un clima generale di cautela per le evoluzioni sul ...

Borse europee nervose, Milano risale a +0,4% con le banche Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono positive dopo il Pil Usa che rallenta ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,1032 sul dollaro. L ...(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, così come le altre borse di Eurolandia, con gli investitori che si trovano a valutare numerose trimestrali di società con sede nel Vecchio Continente, nell ...