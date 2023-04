Borse europee ancora deboli. Banche tengono a galla Piazza Affari

Attesa per il dato sul Pil Usa del primo trimestre. I mercati asiatici reagiscono alla diffusione dei dati delle prime trimestrali tech (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leaprono ancora in calo, dopo la frenata delle ultime sedute, anche se i listini asiatici si avviano a una chiusura in lieve rialzo. Wall Street ieri ha chiuso contrastata con Dow Jones e ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare la giornata con ribassi frazionali , consolidando il trend in atto da alcune sedute. I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni frazionali. Il ...MILANO - Leterminano la seduta in calo tra l'incertezza rinnovata intorno alle banche, scatenata ancora una volta dagli Usa con First Republic , e la lettura delle trimestrali di Big Tech che ...

Borsa: per i listini europei avvio in calo, Parigi -0,22% - Ultima Ora Agenzia ANSA

Attesa per il dato sul Pil Usa del I trimestre (preliminare) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 apr - Le Borse europee dovrebbero aprire ancora in calo, dopo la frenata delle ultime sedute, a ...(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse di Asia e Pacifico in gran parte rialzo sulla scia anche della chiusura mista del mercato azionario statunitense, ...