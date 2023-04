Borse europee ancora deboli A Piazza Affari giù St dopo la trimestrale

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali, che fanno un passo indietro. Pensosa Francoforte , con un calo frazionale dello 0,39%; poco mosso Londra , che mostra un 0%; ...Avvio in calo per le. Parigi registra un - 0,22% con il Cac 40 a 7.450 punti. Francoforte cede lo 0,36% con il Dax a 15.739 punti e Londra è a - 0,16% con il Ftse 100 a 7.839 punti. .Attesa per il dato sul Pil Usa del primo trimestre. I mercati asiatici reagiscono alla diffusione dei dati delle prime trimestrali tech (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leaprono ancora in calo, dopo la frenata delle ultime sedute, anche se i listini asiatici si avviano a una chiusura in lieve rialzo. Wall Street ieri ha chiuso contrastata con Dow Jones e ...

