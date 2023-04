Borsa | l' Asia tiene | Europa verso avvio debole

Borse die Pacifico in gran parte rialzo sulla scia anche della chiusura mista del mercato azionario statunitense, in attesa di ulteriori indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie. La lente ...Le responsabilita' regionali per Germania, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA, ex Regno Unito e Irlanda) e per la regione- Pacifico saranno riunite sotto la guida di Alexander von zur Muhlen, ...leggi anche Sorpresa tech, paura banche: i mercati oggi partono da quidi Milano oggi 26 ...mista, futures Usa in recupero I mercati dell'- Pacifico sono stati scambiati in modo misto, ...

Borsa: Asia contrastata dopo la paura per le banche Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse di Asia e Pacifico in gran parte rialzo sulla scia anche della chiusura mista del mercato azionario statunitense, ...I mercati scambiano senza una direzione convincente, seguendo un trend simile di Wall Street, poiché i rinnovati timori di una crisi bancaria ...