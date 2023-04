Borini sul Milan | 'Non mi aspettavo né lo scudetto | né la semifinale di Champions'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Fabio, ex giocatore delche milita attualmente in Turchia nel Karagümrük di Andrea Pirlo, ha rilasciato un'intervista...

Ma non siamo fermimercato, nonostante in questo mese possa sembrare che sia così. Acquisteremo ... Se vogliamo giocare con il 4 - 3 - 3 a sinistra abbiamo Calhanoglu e, mentre Suso non ha la ...E poi il Fener deve rimangiare due punti al Galatasaray che ieri si è imbattuto nel ciclone -e il suo Karagumruk, fermandosi3 - 3. Nel primo pomeriggio l'occasione dorata ce l'ha in mano ...e Diagne sono i capocannonieri della squadra: hanno segnato 17 reti per uno - più di Icardi, ... IL FUTURO - La mattina si sveglia con vistaBosforo, sulla scrivania la proposta di rinnovo ...

Borini sul Milan: 'Non mi aspettavo né lo scudetto, né la semifinale di ... Calciomercato.com

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Andrea Pirlo era arrivato in Turchia con tutta l'umiltà che l'ha sempre contraddistinto: "S'impara da chiunque" ha detto in una recente intervista raccontando la sua vita da allenatore. Anche al Karag ...