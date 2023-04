Bonus trasporti figli come funziona e come avere i soldi | Quanto tempo vale

Torna ile tornano i disagi nei pressi degli sportelli Tper. Lo dimostra la lunga fila formatasi stamane davanti allo sportello di via Lame. Sbuffano gli utenti per le attese che si protraggono ......importante perché arriva proprio mentre in Germania agli statali sta per essere assegnato un... alla "controversia di mesi che ha provocato numero scioperi e paralizzato i". "Queste ...Denominatoveicoli sicuri , gli automobilisti interessati a tale agevolazione devono inviare ... grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei. È ...

Bonus trasporti 2023, boom di richieste: chi può chiederlo e fino a quando ilmessaggero.it

In cosa consiste, chi può farne richiesta e come attivarlo a Bologna: il punto sul bonus trasporti, rinnovato per l'anno 2023, che sta creando qualche disagio anche in città ...Bonus di 220 euro agli agenti della Polizia Municipale impegnati nei controlli: 89 varchi in città, presidi con le ambulanze ...