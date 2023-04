Bonucci è una furia | urla ad Allegri | le telecamere pizzicano la reazione

Le telecamere hanno mostratolamentarsi nei confronti di Allegri, ma cosa è successo ...... ed evidenzio suoi perché purtroppo, Allegri pensa di averesquadra di fenomeni che faccia ... Passando ai giocatori schierati: Mattia Perin in porta; davanti al portiere bianconero,e ai ......partita bruttissima per i ragazzi di Massimiliano Allegri . Ma anche i nervi che saltano. In particolare saltano i nervi del capitano, Leonardo, uno che già in passato con Allegri ebbe ...

Bonucci non gradisce il cambio, la reazione è plateale: urla una ... Fanpage.it

L'episodio è accaduto nel corso del match tra Inter e Juve di Coppa Italia. La spiegazione del difensore bianconero ...Intervenuto a "Radio Radio", Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma tra le altre, commenta così la prestazione dei giocatori della Juventus nel match di Coppa Italia perso ...