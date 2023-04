Bonan | «L’Inter ha sempre dato l’idea del lavoro! Bremer nel buio»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023)è ritornato sulla vittoria delcontro la Juventus condannando la prestazione non all’altezza della formazione bianconera, soprattutto di. Poi giudica l’operato di Inzaghi e della squadra IDEA DEL LAVORO ? Alessandro, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del momento dele dell’operato di Simone Inzaghi: «Prestazione sconcertante ieri della Juventus al livello agonistico. Manca qualcosa. Non è scesa in campo,l’ha controllata dal primo all’ultimo minuto.perso nele miracolo che la Juventus abbia perso solo 1-0. Inzaghi? Giudizio pesantemente influenzato dalla distanza deldal Napoli, ma l’hanno avuta anche tutte le altre squadre.deve andare ...