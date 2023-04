Bologna | le condizioni di Arnautovic | cosa filtra per la Juve

(Di giovedì 27 aprile 2023) Thiago Motta è in attesa di capire se per la partita contro lantus in programma domenica sera avrà a disposizione Marko....

Tutti i dettagli sullefisiche di Marko Arnautovic, Nicola Sansone e Roberto Soriano in vista della gara trae Juventus Il, tramite un comunicato sul proprio sito, ha pubblicato il report dell'...Vlahovic (LaPresse) - Calciomercato.itRestano quindi i dubbi sulla sua presenza a, sfida importante per conquistare punti in chiave Champions. Ledi Vlahovic saranno monitorate ...- L'Emilia - Romagna chiuderà il 2022 con un incremento del Pil del 3,8 per cento, trainato ... la restrizione monetaria, l'irrigidimento delledel credito, una maggiore incertezza ...

Juventus, verso il Bologna: gli aggiornamenti di oggi sulle condizioni di Vlahovic SOS Fanta

Vengono potenziate le linee del Servizio ferroviario metropolitano dove c'è più domanda e aumentate le corse per collegare meglio il capoluogo alla montagna ...A fine marzo si è svolta lungo le sponde del lago di Santa Giustina, in Trentino, una nuova operazione di ricerca dove è stato impiegato anche ...