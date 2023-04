Bollette più care | c’è una soluzione | è più semplice di quanto pensi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Molti consumatori sono preoccupati per l’aumento dei prezzi di gas e energia elettrica nei prossimi mesi. Ecco gli aiuti previsti dal Governo. Ledell’energia elettrica e del gas naturale hanno subito aumenti significativi a inizio anno, causando preoccupazioni tra le famiglie italiane. Ora, dopo un calo negli ultimi mesi (ad aprile il costo dell’energia elettrica è diminuito del 55,3%), i prezzi potrebbero aumentare nuovamente a partire da luglio. Il governo prepara incentivi come il bonus sociale e il bonus riscaldamento – ilovetrading.itLa notizia è stata comunicata da Stefano Besseghini, presidente di Arera, l’ente regolatore per il settore dell’energia e dei gas. Durante un’audizione alle commissioni riunite finanze e affari sociali alla Camera, Besseghini ha dichiarato che i prezzi dell’energia elettrica subiranno un aumento di circa il 25% nel quarto ...

Ma si continua a sfruttare il carbone per l'energia, e lecontinuano a salire. Si perde ... Lindner è scettico e si preoccupa per i debiti: sono già stati stanziati cento miliardi inper ...leggi anche Perché il governo deve prorogare i bonus e gli aiuti contro inflazione e caro... leggi anche Isee precompilato online 2023 ancorafacile con Spid: le istruzioni per presentare ...L'energia è il nervo scoperto di Macron: tra i miliardi spesi contro il caro, per la ... Dalla risposta della popolazione si capirà se questa campagna, laambiziosa e minacciosa per l'...