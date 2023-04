Boccalatte | Tra le più belle del pianeta

(Di giovedì 27 aprile 2023) A Punto Nuovo Sport Show, Claudio, esponente di Federalberghi Napoli: "Il Napoli calcio sta dando una mano ulteriore alla nostra città a risplendere ulteriormente. La Pasqua ha portato di per sé tantissime persone, così come il ponte del 25 aprile. Già di suo avrebbe portato grandi presenze, dunque. Il fermento calcistico che si è venuto a creare, però, ha portato tanta curiosità tra turisti e persone che di calcio non si interessano. E l'affluenza al Murales di Maradona ne è la prova. Il calcio qui è una religione, dove amiamo condividere e quindi, con grande felicità, anche i turisti stanno festeggiando insieme a noi. Napoli è da sempre una città abituata ad accogliere le popolazioni di tutto il mondo, con il sorriso e con la buona tavola. La nostra è una delle poche realtà tra le piùdel, che consente un ...

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Claudio, consigliere di Federalberghi Napoli. 'Il Napoli calcio sta dando una mano ulteriore alla nostra città a risplendere ulteriormente. La Pasqua ha portato di per sé tantissime persone, così come il ponte del 25 aprile.'

