Bob Odenkirk nella seconda stagione di ' The Bear'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - La star di 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul' Bobsi unisce al cast delladella serie dramedy culinaria FX 'The' con Jeremy Allen White (già noto per il remake americano di 'Shameless'). Carmy (White) è un giovane chef del mondo dell'alta cucina, che lascia il suo ristorante stellato per risollevare 'The Original Beef of Chicagoland', la paninoteca italiana di famiglia, dopo il suicidio del fratello maggiore e con l'aiuto di una brigata indisciplinata. Non è ancora noto quale personaggiointerpreterà, ma l'attore ha già rivelato che ricoprirà il ruolo di guest star. La messa in onda delladi 'The' è prevista in America per giugno.