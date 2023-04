Black Mirror | è uscito il primo teaser della sesta stagione e c’è anche Aaron Paul

È stato inoltre presentato il trailer di6, in arrivo a giugno , e si è parlato di alcuni documentari in arrivo, tra cui uno su David Beckham e uno su Robbie Williams. Infine la ...Netflix ha finalmente diffuso online il primo teaser trailer della sesta stagione della serie antologica. Charlie Brooker è tornato nuovamente a scrivere e produrre per questa nuova stagione, della quale ancora non conosciamo né le trame e né il numero degli episodi da cui sarà composta ma, ...A distanza di quasi tre anni, ormai, dall'ultima stagione di: dopo l'esperimento interattivo di Bandersnatch uscito nel dicembre 2018, era seguito un ciclo di tre episodi nell'estate 2019. Ora ci siamo. La sesta stagione di...

Netflix ha finalmente diffuso online il primo teaser trailer della sesta stagione della serie antologica Black Mirror.