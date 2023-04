Bitpanda e Raiffeisen Bank si lanciano in una partnership

Leggi su blockworld

(Di giovedì 27 aprile 2023) In un recente annuncio, lalandesNiederosterreich-Wien (RLB NO-Wien) ha spoilerato le sue serie intenzioni nel volersi lanciare nel mondo dei servizi di investimento Crypto. L’istituto bancario cooperativo austriaco, fondato nel 1900 e che ora detiene una partecipazione del 22,6% inInternational (RBI), ha deciso di lanciare il suo nuovo servizio in collaborazione con la startup austriaca di criptovalute. I clienti di RLB NO-Wien potranno investire in una varietà di asset, inclusi asset digitali come Bitcoin ed Ether, grazie al lancio di un nuovo servizio di criptovalute. I clienti continueranno inoltre ad avere accesso ai servizi di investimento per azioni, fondi negoziati in borsa, metalli preziosi e materie prime. Il prodotto Software as a Service (SaaS) di ...