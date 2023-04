Biglietti Napoli-Salernitana | settore ospiti aperto ai tifosi granata

Le prossime date prevedono concerti ad Assago (doppio)e Bologna ma è impossibile trovare, perché sono tutti sold - out. Il tour estivo , invece, prenderà il via da Codroipo il ...... in scena giovedì 27 e venerdì 28 aprile alle ore 21 al Municipale (su VivaTicket e al ... nemmeno a Bolzano, ma allo stesso tempo devo ammettere che aci sono state delle repliche ...per la gara di Campionatovs Salernitana , in programma il 29 aprile 2023 alle ore 15:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti in vendita a partire dalle ...

Napoli-Salernitana, biglietti ospiti: ok ai tifosi granata ma solo fuori dalla provincia di Salerno ilmattino.it

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. È tutto pronto per la sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli – Trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse di nuoto in programm ...Sono oltre mille i tifosi in fila per l'acquisto dei tagliandi del settore ospiti per Napoli-Salernitana. Come si legge su Ticketone, "l'acquisto nei settori ordinari non è consentito ai residenti nel ...