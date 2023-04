Biglietti Inter-Fiorentina finale Coppa Italia | quando escono? I prezzi

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ididi2022/2023 che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo mercoledì 24 maggio. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e le due squadre si giocheranno il titolo dellaNazionale: i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver eliminato la Juventus in semi, vogliono bissare il successo dello scorso anno mentre i viola di Vincenzono vogliono fare la storia e regalare il primo successo al presidente Rocco Commisso.? TUTTE LE INFO I tagliandi per la finalissima verranno resi noti dalla Lega di Serie A, organizzatrice dell’evento. La partita si giocherà in campo neutro, allo ...