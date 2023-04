Con Haaland il trascinatore della squadra Rodri 7: fa il suo a centrocampo e lascia scatenare i fuoriclasse Gundogan 6,5 : non troppo pericoloso, buona l'intesa con Haaland7: partita ...A centrocampo De Bruyne, Rodri ementre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Mahrez, Haaland e Grealish. QUI ARSENAL - Tra i pali Ramsdale, sulle corsie laterali White e ...MANCHESTER CITY (4 - 2 - 3 - 1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; Rodri; Gundogan;, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola ARSENAL (4 - 3 - 3): Ramsdale; White, Holding, ...

Bernardo Silva: “Haaland ha la stessa mentalità di Cristiano Ronaldo” ItaSportPress

Le ultime novità sulle scelte di Guardiola e Arteta, in vista della sfida valida per la trentatreesima giornata di Premier League ...L’attaccante protagonista assoluto nel 3-0 con cui la squadra di Guardiola ha spento i sogni del club di Championship. Un giocatore non segnava tre gol in una semifinale dal 1958 ...