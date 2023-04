Berlusconi ricoverato | ecco le foto impressionanti della sua stanza | Guarda

(Di giovedì 27 aprile 2023) Silviosi starebbe riprendendo, anche se lentamente, dopo il ricovero del 5 aprile scorso. "Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità da organo", hanno fatto sapere il professor Alberto Zangrillo, medico personale del Cav, e il professor Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia dell'ospedale San Raffaele di Milano. Lo scorso 17 aprile, inoltre, il leader di Forza Italia è anche uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. In passato di solito gli è stata riservata una suite all'interno dell'ospedale, la cosiddetta suite presidenziale. Si tratterebbe di un'area di 300 metri quadri, la ...

Dal giorno in cui è stato, mercoledì 5 aprile, in ospedale si alternano parenti e amici. Il messaggio di Salvini a Silviodopo il ricovero . La profezia di Vittorio Sgarbi su ......del paziente Silvio, stilato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, primari rispettivamente del reparto di Terapia intensiva e di Oncoematologia del San Raffaele.nel ...Il giornalista èall'ospedale della città. E ai colleghi di Repubblica ha raccontato l'... Volodymyr Zelensky: 'Non gli hanno mai bombardato la casa con i missili o ucciso i ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: "Condizioni stabili, ripresa ottimale" La Repubblica

La compagna dell’ex premier non ha praticamente mai lasciato l’ospedale dal 5 aprile. I suoi rapporti con la famiglia e con gli amici del leader di FI. La gestione dei contatti con l’esterno, il confo ...Segui Tag24 anche sui social Un’altra notte trascorsa tranquillamente per Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dal 5 aprile 2023 per un’infezione polmonare nel quadro di u ...