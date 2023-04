Berlusconi è mio padre | e tenta di entrare nella villa di Arcore

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il 48enne non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è scagliato contro di loro. In passato era stato seguito da uno psichiatra

Un 48enne con problemi psichiatrici ha avuto una colluttazione con i carabinieri Di: Redazione Sardegna Live Ha provato a entrare a tutti i costi a Villa San Martino, la casa di Silvioad Arcore, ignorando prima l'alt dei carabinieri e successivamente avendo una colluttazione con uno di loro. Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di lesioni a pubblico ...Uomo entra nella villa digridando: 'Épadre!' Il fattaccio si è verificato la mattina di mercoledì 26 aprile, quando un uomo con precedenti problemi psichiatrici di 46 anni ha provato ...Leggi anche Perprima notte nel reparto di degenza ordinaria, il bollettino medico: 'Proseguono le cure' Reazione questa che è costata al 48enne trentino l'accusa di resistenza e lesioni a ...

Il 48enne non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è scagliato contro di loro. In passato era stato seguito da uno psichiatra ...Voleva entrare a tutti i costi a Villa San Martino, il quartier generale di Silvio Berlusconi ad Arcore, invocandolo come se fosse suo padre. Talmente… Leggi ...