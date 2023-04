Ben Healy | il trattorino d’Irlanda

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo la conclusione delle classiche e in attesa dell’inizio dei grandi giri si può certamente fare un bilancio circa i primi mesi di questa stagione ciclistica. Chi ha spiccato più di tutti sono stati indubbiamente Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, mattatori assoluti della primavera ma che già ovviamente L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Nessun articolo correlato.

Per dire, gli scozzesi sono stati costretti a farne solo 76 ciccandone 5 epochi in zona rossa. ...); Steyn, Jones, Tuipulotu (27' st. Redpath), Van der Merwe; Kinghorn, White (19' st. Price); ...ORDINE DI ARRIVO LIEGI - BASTOGNE - LIEGI 2023 Remco Evenepoel BEL (SOQ) 6h15'49' Tom Pidcock GBR (IGD) +1'06' Santiago Buitrago COL (TBV) +1'06'IRL (EFE) +1'08' Valentin Madouas FRA (GFC) ...Tra le sorprese vanno sempre considerati il britannico Tom Pidcock, nonostante appaia in fase calante, il francese Romain Bardet, e la rivelazione dell'Amstel Gold Race, l'irlandese, e il ...

Ben Healy e il suo ciclismo cervello e gambe Girodiruota

Primoz Roglico o Remco Evenepoel Il pronostico verso il Giro d’Italia che scatterà tra poco più di una settimana sembra essere chiuso ai due favoritissimi: difficile che il Trofeo Senza Fine esca da ...Il campione del mondo, Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto per distacco l'edizione 109 della Liegi-Bastogne-Liegi ...