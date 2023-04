Beau ha paura | la spiegazione del finale del film con Joaquin Phoenix

Leggi su screenworld

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giovedì 27 aprile ha debuttato finalmente nelle nostre sale l’attesissimoha, terzo lungometraggio dietro la macchina da presa per Ari Aster e con protagonista un sempre intenso. Unmolto atteso perché non solo si discosta dall’horror puro che aveva contraddistinto le due pellicole precedenti del regista (Hereditary, Midsommar), ma soprattuttto perché si presenta al suo pubblico di riferimento come una vera e propria odissea cinematografica nella mente del protagonista della durata di quasi tre ore. Un progetto quindi, che non poteva che generare attesa febbrile e moltissima curiosità. Noi abbiamo già visto l’inclassificabile psicodramma di Ari Aster e ne abbiamo parlato con vivacità e perplessità nella nostra recensione, e vogliamo sbrogliare la matassa ...