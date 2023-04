Beau ha paura | la recensione | il film di Ari Aster è una meravigliosa menzogna

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ladiha: Ari, in unsurreale e tortuoso, immagina cosa potremmo essere ancora prima di venir concepiti. E lo fa attraverso il viaggio dantesco di un inquieto Joaquin Phoenix. Co-produce A24. Alla fine ci stropicciamo gli occhi, come appena svegliati la domenica mattina, dopo un lungo sonno, assaporando per un attimo ancora quella dolce e spietata sensazione del non dover fare niente. Ci strabuzziamo gli occhi, e restiamo in silenzio. Come, con il volto ammaccato di Joaquin Phoenix, con addosso un pigiama di seta, a nascondere ferite e umiliazioni. Che cosa abbiamo appena visto. Come può essere possibile? Come possiamo credere a tutto ciò? Semplice. Rifiutando qualsiasi concetto reale, per lanciarsi verso una dimensione talmente astratta da poterci ...