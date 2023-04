Beau ha paura | la recensione dello psicodramma surrealista di Ari Aster

(Di giovedì 27 aprile 2023) Cosa vuol dire soffrire di paranoia? Cosa vuol dire osservare il mondo con gli occhi di uno schizofrenico, perdendo costantemente contatto con la realtà, senza riuscire più a distinguere ciò che è vero da ciò che è frutto delle nostre allucinazioni? Ariprova a rispondere a queste domande, e non solo, e noi attraverso ladiha, cerchiamo di capire insieme se il regista statunitense ci è riuscito oppure no. In sala dal 27 Aprile con I Wonder Pictures,Hanon è solo l’ultima fatica di Ari, di ritorno sul grande schermo a distanza di quattro anni da Midsommar, ma anche quella di A24, ormai inarrestabile dal punto di vista del grande cinema d’autore, schietto, libero e originale. La massiccia presenza ai Festival, il bagno di ...

Sentitevi liberi:ha, diretto e scritto da Ari Aster , è una meravigliosa menzogna. Alla ricerca delle stelle Una messa in scena che si divincola da quegli stessi schemi che mette in ...... ha cambiato decisamente registro per il suo terzo film ,ha( nelle sale italiane dal 27 aprile, ndr). Anche se la pellicola ha certamente i suoi momenti di, è più una commedia che ...Ari Aster ha commentato le stroncature che i critici hanno pubblicato negli ultimi giorni a proposito diha, il suo nuovo film con Joaquin Phoenix che mette fine alla trilogia iniziata con Hereditary, il suo successo del 2018, e proseguita con il l'acclamato film del 2019 intitolato Midsommar.

Esce oggi nei cinema italiani il nuovo film di Ari Aster, Beau ha paura, e si può dire che, perlomeno per un certo tipo di pubblico, sia uno dei più attesi della stagione. Tanto per cominciare, se il ...