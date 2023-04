Beau ha paura | la recensione del film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilha, del 2023. Regia: Ari. Cast:, Patti LuPone, Nathan Lane, Parker Posey. Genere: horror, commedia, grottesco. Durata: 179 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale Trama:deve compiere un viaggio fino alla casa della madre, ma qualcosa andrà per il verso sbagliato catapultandolo in una serie di situazioni estreme. Tutto il cinema di Arisi è basato sino a questo momento sull’avere. Abbiamo avutoentrando nella casa dei Graham in Hereditary – Le radici del male (ad oggi il suopiù puramente spaventoso), abbiamo affrontato le paure della solitudine insieme a Dani, la ...