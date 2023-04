Beach volley | World Tour 2023 Gottardi Menegatti eliminate in qualificazione Oggi il debutto di Nicolai Cottafava e Ranghieri Carambula

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sono solo due le coppie italiane presenti nel tabellone principale dell’Elite 16 di Uberlandia che ha vissuto ieri il prologo con le qualificazioni maschili e femminili che non hanno detto bene all’Italia. Lupo/Rossi sono usciti al primo turno delle qualificazioni maschili e, reduci dal trionfo di Saquarema, non sono riuscite a superare lo scoglio del secondo turno diuscendo sconfitte in tre set dalle esperte tedesche Ittlinger/Borger. La coppia tedesca ha dominato il primo set, portandosi avanti 19-12, resistendo al ritorno delle azzurre (20-17) e vincendo 21-17. Nel secondo set sembra tutto facile per la coppia italiana che resta avanti per tutta la prima parte fino al 16-13, poi viene raggiunta dalle tedesche e riesce a spuntarla 23-21. Nel tie break tedesche sempre avanti e azzurre meno precise ...