Bayern | Matthaus su Kahn | “Ha perso il controllo”

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’esonero di Nagelsmann, l’eliminazione dalla Champions League e il secondo posto in Bundesliga alle spalle del Borussia Dortmund. La stagione delMonaco, per ora, è tutto fuorché indimenticabile. E l’ex giocatore dei bavaresi Lotharai microfoni del quotidiano Bild critica duramente l’operato della dirigenza: “hail– ha esordito – e in qualsiasi momento potrebbe esserci un cambio. Mi sarei aspettato da Herbert Hainer (presidente delMonaco, ndr) una leadership più chiara. Con il senno del poi, anche il mercato portato avanti da Salihamidzic non è così positivo come si pensava all’inizio”. Secondo, l’ex portierone del“ha altri interessi, gli piace stare con la famiglia, avere la testa il ...

Dopo aver parlato in precedenza delle problematiche legate alMonaco in questa stagione, Lothartorna alla carica commentando la stagione non positiva dei bavaresi sottolineando come ci siano stati diversi errori da parte della dirigenza. In modo ...... sono queste le domande che i vertici dirigenziali deldovrebbero porsi secondo. "A mio modo di vedere il cambio di allenatore alla fine non è servito a niente! Soprattutto dopo la ...Randal Kolo Muani potrebbe aver bisogno di un po' più di spazio e spazio rispetto a un attaccante del, ma è anche bravo nel box e potrebbe lavorare a Monaco. Harry Kane è troppo vecchio e ...

Bayern, Matthäus attacca Kahn: «Ha perso il controllo» Calcio e Finanza

Der FC Bayern steckt in der größten Krise seit Jahren und droht auch die deutsche Meisterschaft zu verspielen. In einer Mini-Serie wirft der SPORTBUZZER einen Blick auf das Führungstrio des Rekordmeis ...Il Bayern Monaco rischia di chiudere la stagione con la sola Supercoppa di Germania in bacheca, vinta a fine luglio scorso contro il Lipsia. Infatti i bavaresi sono fuori dalla Champions League, dalla ...